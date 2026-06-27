Zirve öncesi yurttaşlar sokağa çıktı: ‘NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın, gözaltılar serbest bırakılsın’

NATO'ya Hayır Koordinasyonu, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı eylemler düzenledi.

SOL Parti, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeşil Sol Parti, Halkevleri, Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve çeşitli sol, sosyalist parti ve örgütlerin yer aldığı koordinasyonun İstanbul'daki buluşma noktası Trump Tower önü oldu.

Polis ablukası altında gerçekleştirilen eylemde, "Katil NATO Türkiye'den defol", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın" ve "Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak" sloganları atıldı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, NATO'nun "emperyalizmin savaş örgütü" olduğu savunularak, Ankara'da düzenlenecek zirvenin Türkiye açısından "tarihi bir fırsat" olarak sunulmasının kabul edilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, zirve öncesinde gerçekleştirilen gözaltılar ve güvenlik önlemleri eleştirilerek, Ankara'nın "açık hava hapishanesine çevrildiği" belirtildi.

GÖZALTILARIN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİLER

Açıklamada ayrıca, NATO'nun Yugoslavya, Libya ve Afganistan'daki askeri müdahalelerine atıf yapılarak, Türkiye'nin NATO'dan ayrılması ve ülkedeki NATO üslerinin kapatılması çağrısı yapıldı.

Koordinasyon, NATO zirvesi öncesinde gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını da talep etti.

Talepler şöyle sıralandı:

Tüm NATO üsleri kapatılmalıdır!

NATO’dan derhal çıkılmalıdır!

Dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır!

Dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır!

Eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi halkların en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir!

NATO’ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir! İstanbul’da ve Ankara’da tutuklanan yüzlerce sosyalist, devrimci, ilerici ve demokrat mücadele arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır!

PROTESTOLAR SÜRECEK

Basın açıklamasının sonunda, NATO karşıtı eylemlerin yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir'le sınırlı kalmayacağı belirtilerek, Adana, Malatya, Diyarbakır ve diğer kentlerde de protestoların sürdürüleceği ifade edildi:

“Emperyalizme meydan okuyan işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve aydınlar olarak bir aradayız. Dünyanın dört bir yanında emperyalist savaşlara ve katliamlara karşı mücadele edenlerle, savaş çığırtkanlığı yapan sağcı iktidarlara karşı direnenlerle, soykırımcı İsrail’e verilen desteğe karşı sokakları dolduran on milyonlarla omuz omuzayız. Siyonizm ve soykırım destekçileri, işgalci katiller Saray’ın dostu olabilir. Ama bilsinler ki; biz onurumuz, ülkemiz ve tüm dünya halkları adına ayaktayız ve on milyonlarız. Bugün burada toplananlar olarak başta 7-8 Temmuz tarihlerinde zirvenin yapılması planlanan Ankara olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında NATO'ya ve emperyalist politikalara karşı halklar arası barışın ve halkların sesini yükseltiyoruz. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlayan yürüyüşümüz Adana’da, Malatya’da, Diyarbakır’da ve emperyalizmin varlığının olduğu her yerde sesimizi büyüteceğiz. Emperyalistlerin emir ve desteğiyle Filistin’de, İran’da, Lübnan’da, Suriye’de masum kardeşlerimiz öldürülürken, bölgemizde yeni savaş ve yıkım politikalarının merkezi olmak istemiyoruz. Bu ülkenin emekçilerini, kadınlarını, gençlerini, aydınlarını sesimizi yükseltmeye; tüm yurttaşlarımızı emperyalizme karşı durmaya ve NATO’nun emperyalist savaş zirvesine ve temsilcilerine karşı istenmediklerini gösterecek tepkiyi örmeye çağırıyoruz!”