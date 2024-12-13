Ziyareti tartışmaları neden olmuştu: İbrahim Kalın'dan dikkat çeken Emevi Camii paylaşımı!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 20:45

Güncelleme: 13.12.2024 - 20:54

Dün Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştiren ve Emevi Camii'nde namaz kılan MİT Başkanı İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

Kalın'ın paylaştığı fotoğraf şu şekilde:

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

MİT Başkanı Kalın'ın Emevi Camii ziyaretinin ardından terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani ile araç içerisinde yan yana yer aldığına dair görüntüler tepkilere neden olmuştu.

Bu görüntüleri meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Bu görüntüler kesinlikle kabul edilemez” demişti.

CHP lideri Özel de önceki gün katıldığı TV programında, “Erdoğan’ın Emevi Camii’ndeki namazının kazasını yapmak MİT başkanına düşmez” ifadelerini kullanmıştı.