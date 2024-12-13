Restoranlarda harcama limiti uygulaması başladı: Bir bardak çaya 1500 TL hesap!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:42

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:42

Turizm bölgelerinde sıkça karşılaşılan ‘harcama limiti’ uygulaması, İstanbul’daki restoranlarda da uygulanmaya başlandı. Bazı işletmeler, müşterilerine belirli bir limit koyarak, bir bardak çay içilse bile 1500 TL gibi yüksek hesaplar talep ediyor. Hukukçular, bu durumu ‘usulsüzlük’ olarak değerlendiriyor ve yurttaşları şikayet etmeye çağırıyor.

TURİZM BÖLGELERİNDEKİ UYGULAMA İSTANBUL'DA

Turizm bölgelerinde yaz aylarında görülen ‘harcama limiti’ uygulaması İstanbul'daki restoranlara da sıçradı. Bazı işletmeler, mekânlarına gelen her müşteri için bir limit belirliyor. Örneğin, sadece bir çay içen bir müşteri dahi 1500 TL'lik hesapla karşılaşabiliyor.

Kuver ve servis ücretleri tartışmalarını takiben restoranlar, şimdi de ‘harcama limiti’ koyarak yeni bir uygulama başlattı. Bu durum, popüler tatil yerlerinde sıkça karşılaşılan ve eleştirilen bir uygulama olarak İstanbul'da da uygulanmaya başlandı.

HUKUKÇULAR YURTTAŞLARI ŞİKAYET ETMEYE ÇAĞIRDI

Yetkililer, bu tür uygulamalara yönelik ceza uyarısı yaparken, yüksek tutarların talep edilmesi devam ediyor. Hukukçular, “Menüde olmayan bir ücretin müşteriden istenmesinin hukuki bir karşılığı yok. Tüketici Ticari Bakanlığı bünyesinde reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Ayrıca bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayette bulunabilirler” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, bu uygulamanın ayrımcılık teşkil ettiği belirtilerek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurulması önerildi.