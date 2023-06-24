Üsküdar’da benzin alamayınca dehşet saçan sürücü, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi
Üsküdar’da, “benzin vermediniz” tartışması sırasında çalışanların üzerine aracını süren ve bir kişiyi yaralayan sürücü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Geçen cuma günü saat 19.40 sıralarında, Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna bidon ile gelerek benzin alamayan sürücü çalışanların üzerine araç sürüp bir kişiyi de yaralamıştı.
Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri belirlenen H.C.Y. isimli şahsın aracı ile motosiklet sürücüne çarptığı, çarpma esnasında yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Çalışmalar çerçevesinde, şüpheli şahsın akaryakıt istasyonunda elinde tavayla saldırgan tavırlar sergilediği, akli dengesinin yerinde olmadığı ve şüpheli şahıs aynı gün olay yerinde yakalanarak muhafaza altına alındığı belirlendi. Yakalanan şahıs sağlık görevlileri tarafından kontrolü sağlanarak, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
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