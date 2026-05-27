Zonguldak'ta ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek başka çıktı

27.05.2026 15:42:00
İHA
Zonguldak'ta deniz kıyısında ceset olduğu yönündeki ihbar, emniyet ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İhbara konu olan cismin kaya parçası olduğu anlaşıldı.
Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde sahil şeridinde denizde hareketsiz duran bir cisim gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliği alarak, denizde belirtilen noktada titiz bir inceleme başlattı.

KAYA PARÇASI ÇIKTI

Yapılan detaylı kontroller sonucunda ceset sanılan karartının dalgaların arasında kalan bir kaya parçası olduğu tespit edildi.

İhbarın asılsız çıkmasıyla birlikte derin bir nefes alan ekipler, olay yerinden ayrıldı.

