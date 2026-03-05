Zonguldak'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Ormanlı beldesinde bir inşaatta çalışan Caner Şehit isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören diğer çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak Caner Şehit hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.