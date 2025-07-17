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Zonguldak'ta kaçak maden ocakları imha edildi!

Zonguldak'ta kaçak maden ocakları imha edildi!

17.07.2025 16:02:00
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ANKA
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Zonguldak'ta kaçak maden ocakları imha edildi!

Zonguldak’ta kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlerde tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince patlayıcı kullanılarak imha edildi. Ocaklarda ray ve vagon gibi ekipmanlar ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kömür üretiminin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezi ve çevre ilçelerde son bir hafta içerisinde 12 ayrı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 5 adet ruhsatsız ve izinsiz işletildiği tespit edilen kaçak maden ocağı faal halde ele geçirildi. Söz konusu ocaklarda yapılan incelemelerde, yer altına döşenmiş yaklaşık 40 metre uzunluğunda demir ray hattı ile kömür taşımak amacıyla kullanılan bir vagon bulundu.

Kaçak ocaklarda yapılan çalışmaların ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde patlayıcı madde kullanılarak imha işlemi gerçekleştirildi. Patlamaların ardından ocakların girişleri tamamen kapatıldı.

Yetkililer, kaçak maden ocaklarının hem iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu hem de çevreye ve yasal madencilik faaliyetlerine zarar verdiğini belirtti. Kaçak işletmelerin önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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