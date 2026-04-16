Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zonguldak'ta okuluna saldırı yapacağına dair mesaj atan öğrenciye gözaltı!

16.04.2026 08:21:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubuna okulda saldırı yapacağına yönelik mesajlar atan 17 yaşındaki lise öğrencisi B.T.A. polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilirken, B.T.A.’nın daha önce eğitim gördüğü lisede, sınıfta torpil patlattığı için okuldan atıldığı ortaya çıktı.

Zonguldak kent merkezinde dün akşam saatlerinde korkutan bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A. (17), sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı.

Paylaşımlar, öğrenci ve velileri endişelendirdi. İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, B.T.A.’nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SINIFTA TORPİL PATLATTIĞI İÇİN OKULDAN ATILMIŞ!

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfın içinde torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi. Ayrıca B.T.A.’nin görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi.

Gözaltına alınan öğrencinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

İlgili Konular: #zonguldak #öğrenci #saldırı #mesaj

İlgili Haberler

Son dakika… Şanlıurfa’daki okul saldırısında 16 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü, Siverek’te lisede gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin babası 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi U.M.’nin tutuklandığı açıklandı. Açıklamada "İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları... Bakanlık mülkiye ve polis başmüfettişleri görevlendirdi İçişleri Başkanlığı, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.