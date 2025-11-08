Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zonguldak'ta şüpheli ölüm... Oğlu kanlar içinde buldu, vücudunda bıçak kesileri var!

Zonguldak'ta şüpheli ölüm... Oğlu kanlar içinde buldu, vücudunda bıçak kesileri var!

8.11.2025 15:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Zonguldak'ta şüpheli ölüm... Oğlu kanlar içinde buldu, vücudunda bıçak kesileri var!

Yakınlarının haber alamadığı 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde ölü bulundu. Vücudunda bıçak kesileri olduğu belirtilen Şen'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak’taki Aras Apartmanı'nda gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşayan Burhanettin Şen'e (75) ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için dairesine gitti. Eve giren Şen'in oğlu, babasını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şen'in vücudunda bıçak kesileri olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Şen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 

Image

İlgili Konular: #zonguldak #Şüpheli ölüm

İlgili Haberler

Antalya'da şüpheli ölüm… Yaşlı kadının cansız bedeni su dolu çukurda bulundu
Antalya'da şüpheli ölüm… Yaşlı kadının cansız bedeni su dolu çukurda bulundu Antalya’nın Serik ilçesinde 4 metre derinliğindeki bir çukurda 71 yaşındaki Emine Aşçı'nın, cansız bedeni bulundu.
Malatya'da şüpheli kadın ölümü... Gölette cesedi bulundu!
Malatya'da şüpheli kadın ölümü... Gölette cesedi bulundu! Battalgazi ilçesinde mesire alanındaki gölette, temizlik görevlileri tarafından kadın cesedi bulundu. Kadının cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'da şüpheli ölüm: Annesiyle yaşadığı evde ölü bulundu
Antalya'da şüpheli ölüm: Annesiyle yaşadığı evde ölü bulundu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 35 yaşındaki şahıs, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.