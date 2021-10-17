Zonguldak Valiliği’nden “Gençliğe Hitabe” açıklaması

17 Ekim 2021 Pazar, 11:27

Zonguldak Valiliği'nin binasının dış cephesinde yer alan ve birkaç yıl önce "onarım" gerekçesiyle kaldırılan Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin nereye taşındığı, nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmişti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a Soylu'dan gelen yanıtta, "Zonguldak Valiliğince, eserin taşıdığı dekoratif öğeler ile özgün niteliklerinin korunması ve deforme olma, çürüme gibi bozulmaya yol açabilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınmıştır. Zonguldak ilinin tanıtımına katkı sağlayacağı düşüncesiyle Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin olduğu yere dünyanın en yaşlı porsuk ağacının (4116 yaşında) cam granülden yaptırılan tabelası konulmuştur. Zonguldak Valiliği tarafından hitabenin valilik binasının dış cephesinde başka bir yere konulması hususunun binanın mimari yapısı ve estetiği açısından yeniden değerlendirilebileceği belirtilmiştir" denilmişti.

ZONGULDAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, binanın ön cephesinde yer alan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin 2017 yılında yapılan tadilatta bulunduğu yerden kaldırılarak muhafaza altına alındığı belirtilerek, “İlimiz Hükümet Konağı’nın ön cephesinde yer alan ve bina duvarlarında 2017 yılında yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alınan ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır” denildi.