Yurttaşlar Zonguldak'ta yapılan sahil projesine tepki gösterdi

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Zonguldak’ın merkezinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Zonguldak Belediyesi işbirliği ile yürütülen Sahil Projesi kapsamında Zonguldak için simgesel öneme sahip birçok yapı yıkılıp kullanılamaz duruma getirilirken, Maden Mühendisleri Odası binasının da yıkılacağı yönündeki haberler tepkiyle karşılandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına ayrı ayrı sunduğu soru önergeleri ile konuyu Meclis gündemine taşıdı. Proje kapsamında daha önce ortadan kaldırılan 100 yıllık Denizcilik İşletmesi’ne ait binayı, Atatürk’ün ayak bastığı tarihi sac iskeleyi ve Atatürk’e çiçek veren kız çocuğu heykelini anımsatan Yavuzyılmaz, “Sahil Projesinin Zonguldak’ın Alzheimerına dönüştürüldüğünü” söyledi. AKP kanadından gelen “Yıkmayacağız, halka açacağız” açıklamalarına dikkat çeken Yavuzyılmaz, “Madenciler Lokali zaten halkın tamamının kullanıma açık durumdadır. Halka açık bir yer nasıl olupta tekrar halka açılacaktır. Yıkım oyunlarıyla kent hafızamızın ve değerlerimizin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.