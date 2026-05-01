Zonguldaklı madenciler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Edirne'de kutladı

Zonguldaklı GMİS üyesi madenciler, Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında toplanan işçi ve emekçiler ellerinde pankart ve dövizlerle miting alanına yürümek üzere kortejler oluşturdu. Zonguldaklı madenciler de baretleri, iş kıyafetleri ve simgesel madenci fenerleriyle yürüyüşte yer aldı.

"Madenci feneri sönmeyecek", "İşte madenci işte Zonguldak" ve "Maden işçisi demokrasi bekçisi" sloganları eşliğinde ilerleyen grup, yürüyüş güzergahı boyunca yoğun ilgiyle karşılandı. Yol kenarlarında toplanan Edirneliler, madencileri alkışlarla desteklerken, bazı yurttaşların cep telefonlarıyla o anları kaydetti, bazıları ise sloganlara madencilere eşlik etti.

Yürüyüşe Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yöneticileri de katıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, miting alanında yaptığı değerlendirmede, Zonguldaklı madencilerin Türkiye'nin dört bir yanında emeğin ve alın terinin sesi olmaya devam ettiğini belirtti. Edirne'de gördükleri ilginin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yeşil, "Bu ilgi, işçi sınıfının birlik ve dayanışmasının en güçlü göstergelerinden biridir" dedi.

Mitingde farklı sektörlerden işçi ve emekçiler de söz alarak ekonomik koşullar, çalışma hayatındaki sorunlar ve taleplerine ilişkin mesajlar verdi. Konuşmalarda işçi haklarının korunması, insanca yaşam koşulları ve örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı.

Program, konuşmaların ardından halaylar, marşlar ve sloganlar eşliğinde devam etti. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlik, gün boyu süren programın ardından olaysız şekilde sona erdi.