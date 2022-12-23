Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü servis kazasında sürücü tutuklandı
Zonguldak'ta, 1 öğrencinin öldüğü, şoför ve 18 öğrencinin yaralandığı öğrenci servisi kazasında sürücü Fikret Bayrak ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklandı.
Olay, 14 Aralık'ta Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi Trafo Caddesi üzerinde meydana geldi. Fikret Bayrak’ın kullandığı 67 AT 873 plakalı midibüs kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Akın hayatını kaybederken 66 yaşındaki şoför Fikret Bayrak ve 18 öğrenci yaralandı. Sürücü geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördü.
TUTUKLANMA KARARINI DUYUNCA BAYGINLIK GEÇİRDİ
Tedavisi tamamlanan Fikret Bayrak, bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Bayrak’ın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklanmasına karar verildi. Kararı duyunca bayılan Bayrak, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- ‘Referandum şartı’
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Hazal Kaya gözleri dolarak anlattı
- Benzine dev zam pompaya yansıdı