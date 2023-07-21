Zonguldak'ta 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

AA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 17:05
Zonguldak'ta 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Zonguldak'ın Devrek ilçesi Başlarkadı Gürbüzler köyünde faaliyet gösteren fabrikada çalışan bazı işçilerde sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Devrek Devlet Hastanesi'ne başvuran 54 işçi, tedavi altına alındı.

Yedikleri yemekten veya içtikleri sudan zehirlendiklerinden şüphelenilen işçilerden 50'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tedavisi süren 4 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işçilerin dün ve bugün yedikleri yemeklerden, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri ise içme suyundan numune aldı.


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