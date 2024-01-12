Zonguldak’ta 7 kaçak ocak imha edildi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:22
Zonguldak’ta 7 kaçak ocak imha edildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit edildi.

Madenlerde 3 adet vinç, 2 adet vagon, 105 metre demir ray, 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi.

Kömür ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ocakların orman sınırları içerisinde yer almasından dolayı ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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