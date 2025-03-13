Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:13

Güncelleme: 13.03.2025 - 10:13

Oyuncu Deniz Uğur’un eşi, kendisi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gülener, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşinin sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevenlerimizin haberi olsun, eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık, bin şükür. Kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener."

Takipçilerine de seslenen Uğur, "Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki… Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin" ifadelerini kullandı.