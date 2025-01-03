Zonguldak'ta acı ölüm: Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe kurtarılamadı

Zonguldak'ta çöp atmak için evden çıkan anne C.K., eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa’yı boynuna ip dolanmış halde buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ipi kesse de çocuk kurtarılamadı.

Zonguldak'ta acı ölüm: Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:00

Olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi.

İddiaya göre anne C.K., çöp atmaya çıkıp eve geri döndüğünde, oğlu Efe Mahmut Kalfa’yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz yatarken buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ise çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNE VE BABA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Anne C.K. ile baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Etiketler: #ekip #Soruşturma #ifade

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