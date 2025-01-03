Zonguldak'ta acı ölüm: Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe kurtarılamadı
Zonguldak'ta çöp atmak için evden çıkan anne C.K., eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa’yı boynuna ip dolanmış halde buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ipi kesse de çocuk kurtarılamadı.
Olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi.
İddiaya göre anne C.K., çöp atmaya çıkıp eve geri döndüğünde, oğlu Efe Mahmut Kalfa’yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz yatarken buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ise çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
ANNE VE BABA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Anne C.K. ile baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: #ekip #Soruşturma #ifade
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç tutuklandı
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sessizliğini bozdu
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- Gözaltından önce ‘Teröristlerle Konuşmak’
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- HTŞ ile PKK/YPG arasında görüşme