Zonguldak'ta arabasını park eden şahıs 4 yaşındaki çocuğunu ezdi
Zonguldak'ta bir şahıs, kullandığı işçi servisini evinin önüne park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi. Oğlunu aracın altında gören baba sinir krizleri geçirirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşandı. İşçi servisi şoförü Ergün T. iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi.
Bu sırada babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi.
ÇOCUK KURTARILAMADI
Oğlu Ömer’i aracın altında gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer’in ailesi sinir krizleri geçirdi.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den yeni uygulama
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- Kamu bankalarından kredi kararı
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları
- 36 saat nöbetin ardından yaşamını yitirdi