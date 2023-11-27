Bir yük gemisi daha karaya oturdu: Mürettebat kurtarıldı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:58

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:27

Doğu Karadeniz’in sahil kentlerinde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Etkili fırtınada oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği’ne ait ‘FR Pearl’ adlı kuru yük gemisi, kıyıya sürüklendi.

Bir süre sonra gemi, Karadeniz Sahil Yolu kenarında kayalıklara oturdu.

Mürettebatın bulunduğu gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

13 MÜRETTEBAT HALAT SİSTEMİYLE KURTARILDI

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklendiği kıyıda karaya oturan Palau bandıralı 'FR Pearl' adlı kuru yük gemisinde mahsur kalan 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere toplam 13 mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan makaralı çelik halat sistemiyle kurtarıldı.

Geminin karaya oturması üzerine başlatılan kurtarma operasyonuna AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı. Ekipler, dalgalar nedeniyle denizde sürekli hareketlenen gemiye bağlanan çelik halatları kıyıdaki ağaçlara bağlayıp önlem aldı. Jandarma ekipleri, kıyıda oluşturulan insan zinciriyle de halatları tutarak, çalışmalara destek verdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kıyıya çıkarılan gemi personelleri, güvenli alana alınıp, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrolden geçirildi. 13 mürettebatın genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DÖNÜŞ YOLUNDA KARAYA OTURDU

Bu arada kuru yük gemisinin dün Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçip, akşam saatlerinde etkili fırtınaya karşı önlem için Hopa açıklarına demirlediği, sabah saatlerinde ise dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklenip, ardından karaya oturduğu öğrenildi.

13 personeli kurtarılan geminin oturduğu karadan alınması için de hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle ayrı bir çalışma başlatılacağı belirtildi.