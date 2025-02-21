Zonguldak'ta 'beyaz' esaret! Öğrenci servisleri yolda kaldı: 81 köy yolu kapandı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:17

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:02

Zonguldak'ta kar yağışı etkisini arttırdı. Güne beyaz örtüyle başlayan kent sakinleri, işe ve okula gitmek için yola çıktı. Araçlar, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Zonguldak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı. Tatil haberini duyan öğrenciler, ulaştıkları okullarından evlerine geri gitmeye çalıştı. Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla bazı araçlar ve öğrenci servisleri yolda kaldı.

Kimi veli okul kapısından, kimisi yarı yoldan geri döndü. 2 kızını okula götürmeye çalışırken tatil olduğunu öğrenen Serdar Köroğlu, "Tatil olduğunu şimdi öğrendik. Geri dönüyoruz. Çıkmıştık erkenden" dedi.

Okulların tatil olmasına sevinen Elçin ve Burçak Köroğlu kardeşler de mutlu olduklarını, eve dönünce kar topu oynayacaklarını söyledi.

SERVİSÇİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde yolda kalan öğrenci servisi sürücüsü Ahmet Canbaz, "Servisçiler olarak servis yapmayalım demiyoruz. Benim arabamın lastiği yepyeni. Biraz eskiyenleri değiştirip yenisini aldık, şuradan çıkamadık. Büyük araçlar zor gidiyorlar. Burası sahil kesimi; bir de yukarıları, ara sokakları düşünün. Ara sokaktan çocuk alıyoruz, ana caddeden almıyoruz ki. Okula vardık, okul tatil edildi. Öngördüğümüz için okuldan ayrılmadık, tatil olursa çocukları alalım diye. Alıp buraya kadar geldik; dağıtacaklarımızın çoğunu da yürüyerek evlerine bıraktık" dedi.

Aracının lastiklerine zincir saran servis şoförü Muharrem Demirci, "Çocuklar okulda kaldı, alıp bırakmak için zincir takıyorum" diye konuştu.

81 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan kar yağışı yüksek kesimleri de etkiledi. 775 kilometre uzunluğundaki 81 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kentte ayrıca motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Ekiplerin hem kent merkezlerinde hem de köyler yollarında ulaşımın aksamaması için karla mücadelesi devam ediyor.