Zonguldak'ta 4 katlı evde korkutan yangın... 1 kişi hastanelik oldu!

Çaycuma ilçesinde 4 katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta 4 katlı evde korkutan yangın... 1 kişi hastanelik oldu!
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:03

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Merkez Mahallesi'nde E.K.'ye ait olduğu öğrenilen 4 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sahibi ve çevredeki yurttaşlar, durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede çalışmasının ardından yangının kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.



Etiketler: #itfaiye #Yangın #zonguldak #tedavi

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