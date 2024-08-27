Zonguldak'ta dehşet: Ailesinden 4 kişiyi bıçakladı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç, birlikte yaşadığı ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 08:43
Abone Ol google-news

Olay, Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.’yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp

konteynerinde bulundu.
Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


zonguldak haberleri şizofreni hastası haberleri

İlgili Haberler

Şizofreni ve depresyonu tedavi edebilecek yeni keşif

Şizofreni ve depresyonu tedavi edebilecek yeni keşif
Kastamonu’da şizofreni hastası kadın kayboldu

Kastamonu’da şizofreni hastası kadın kayboldu
Şizofreni hastası etrafa ateş açtı, 4 polis hastanelik oldu!

Şizofreni hastası etrafa ateş açtı, 4 polis hastanelik oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler