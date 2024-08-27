Zonguldak'ta dehşet: Ailesinden 4 kişiyi bıçakladı!
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç, birlikte yaşadığı ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.’yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.
Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp
konteynerinde bulundu.
Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- Başkan Köksal'dan Cumhuriyet'e ilk açıklama
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- MHP'li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Doktorluk yaptığı hastanede yanlış teşhis konuldu