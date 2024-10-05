Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan 80 yaşındaki kadın öldü

Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan kadın hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan 80 yaşındaki kadın öldü
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:21

Alınan bilgiye göre, Senem Ç. (80) gece saatlerinde çöp toplamak için Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'taki çalılık alana gitti.

Gelen seslerin domuzdan kaynaklandığını sanan S.B. (50) birkaç kez seslenmesine rağmen karşılık verilmemesi üzerine tüfekle ateş etti.

Kurşun isabet etmesi sonucu yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadını vurduğunu görerek baygınlık geçirdiği ve kendine geldikten sonra polisi arayıp durumu bildirdiği belirtilen S.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #zonguldak #hayatını kaybetti #tüfek

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