Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü. İşçinin fırında çalışan 32 yaşındaki Emrah Özmen olduğu, fırını çalıştırırken elektrik akımına kapıldığı bildirildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kışla Mahallesi'ndeki fırında çalışan Emrah Özmen (32), fırını çalıştırırken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özmen, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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