29 yaşındaki genç 'nakil' beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu

Malatya’da 29 yaşındaki bir genç karaciğer nakli olmak için sıra beklediği İnönü Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hastane otelinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 07:27
29 yaşındaki genç 'nakil' beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Karaciğer nakli olmak için hastane otelinde sıra bekleyen yabancı uyruklu 29 yaşındaki Samir E.’den bir süre haber alamayan yakınları;  önceki akşam 20.30 sıralarında; şahsın kaldığı odaya girdiğinde Samir E.’yi banyo da hareketsiz bir halde buldu.

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra karaciğer nakli olmayı beklerken hastane otelinde hayatını kaybeden Samir E.’nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


Adli Tıp Kurumu ölü bulundu Otel Hastane

İlgili Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama
Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama

Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama
Deprem bölgesindeki öğrencilerin nakillerine ilişkin açıklama

Deprem bölgesindeki öğrencilerin nakillerine ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler