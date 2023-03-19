29 yaşındaki genç 'nakil' beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 07:27

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 07:27

Karaciğer nakli olmak için hastane otelinde sıra bekleyen yabancı uyruklu 29 yaşındaki Samir E.’den bir süre haber alamayan yakınları; önceki akşam 20.30 sıralarında; şahsın kaldığı odaya girdiğinde Samir E.’yi banyo da hareketsiz bir halde buldu.

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra karaciğer nakli olmayı beklerken hastane otelinde hayatını kaybeden Samir E.’nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.