Yer Aydın... Bir kişi meydanda ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı öğrenilen bir şahıs, Atatürk Meydanı'nda ölü olarak bulundu. Adnan Sezgin'in (66), cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 13:15
Yer Aydın... Bir kişi meydanda ölü bulundu
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Aydın Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Atatürk Meydanı'nda sabah saatlerinde yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Adnan Sezgin olduğu tespit edildi.

Sezgin'in cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı bildirildi. Sezgin'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 



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