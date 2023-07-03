Zonguldak'ta feci kaza: Motosikletle otomobil çarpıştı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Atatürk Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, kavşakta seyir halinde olan S.K.’nın kullandığı 67 LV 543 plakalı otomobil ile Y.E.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın şiddeti Y.E. hafif yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar yaralı Y.E. için olay yerine sağlık ekibi istedi.
Adrese gelen sağlık ekipleri yaralının hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinden ayrıldı.
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