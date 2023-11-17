Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:10
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi!
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri yapılamayacak.

Geyikli-Bozcaada hattında ise; Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.


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