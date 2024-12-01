Zonguldak’ta ilginç olay: Park halindeki araç, sahibi öldükten 1 ay sonra yandı

Zonguldak’ta park halindeyken alev alan araçta hasar meydana geldi. Aracın sahibinin 1 ay önce öldüğü öğrenildi.

Zonguldak’ta ilginç olay: Park halindeki araç, sahibi öldükten 1 ay sonra yandı
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:59

Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde park halindeki 67 SH 955 plakalı aracın motor bölümü aniden yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

SAHİBİ 1 AY ÖNCE ÖLMÜŞ

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken, aracın sahibi Ahmet Türkoğlu’nun 1 ay önce öldüğü öğrenildi.


Etiketler: #araç #zonguldak

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