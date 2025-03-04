Zonguldak'ta iskeleden düşen işçi, yaşam savaşını kaybetti!
Ereğli ilçesinde yüksek fırın baca izolasyonu yaptığı 3 metrelik iskeleden düşen Çetin Aydeniz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan bir firmada, 1 Mart'ta iş kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; yüksek fırın baca izolasyonu yapmak için iskeleye tırmanan Çetin Aydeniz (47), 3 metre yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydeniz'i özel bir hastaneye kaldırdı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aydeniz'in kafatası ile kolunda kırıklar olduğu ve solunum sıkıntısı çektiği tespit edildi. Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Aydeniz, bu sabah yaşamını yitirdi. İş cinayeti ile ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #iş cinayeti #iskele #Soruşturma #zonguldak
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