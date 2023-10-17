Devrilen iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üzerinde çalıştığı iskelenin devrilmesi sonucu düşen boya ustası İsmail Tanışman (50), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:28
Devrilen iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Olay, dün, ilçeye bağlı Debboylar mevkisinde meydana geldi. İsmail Tanışman, 5 metre yükseklikte boya yaparken, iskelenin devrilmesi sonucu düştü. 

Ağır yaralanan Tanışman, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Buradaki müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Tanışman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


çanakkale iş cinayeti İşçi

İlgili Haberler

Sakarya'da iş cinayeti: Beton mikseri pompasının çarptığı işçi öldü

Sakarya'da iş cinayeti: Beton mikseri pompasının çarptığı işçi öldü
Balıkesir’de iş cinayeti: Direğin altında kalan işçi hayatını kaybetti!

Balıkesir’de iş cinayeti: Direğin altında kalan işçi hayatını kaybetti!
Manisa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

Manisa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler