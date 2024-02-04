Zonguldak'ta kan donduran olay... 14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirini bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde M.E.G. (17) ile B.V. (14) isimli çocuklar, bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 07:47
Zonguldak'ta kan donduran olay... 14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirini bıçakladı
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Olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Çengel mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada iki çocuk da birbirlerini yaraladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 14 yaşındaki B.V. Ereğli Devlet Hastanesi’nde, 17 yaşındaki M.E.G. ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


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