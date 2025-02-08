Zonguldak'ta kömürlükte çıkan yangın eve sıçradı!

Yaşadığı tek katlı eve giremeyen kişi., kömürlükte ısınmak için ateş yaktı. Ancak kömürlükteki tüplerin patlaması üzerine yangın çıktı ve yandaki eve sıçradı. Yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Zonguldak'ta kömürlükte çıkan yangın eve sıçradı!
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 08:11

Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta gece saatlerinde yangın meydana geldi.

İddiaya göre; Erdal E., yaşadığı eve girmek istedi. Ancak eve girmeyi başaramayan Erdal E. ısınmak için kömürlükte ateş yaktı. Kömürlükteki tüplerin patlaması sonucunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tek katlı müstakil eve sıçradı.

Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında olay yerinde bulunan Erdal E., eniştesi Mustafa E. ve ablası Sevim E. dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa E. ve Sevim E.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Erdal E.'yi ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #duman #kömürlük #Yangın #zonguldak

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