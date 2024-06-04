Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:56

Güncelleme: 04.06.2024 - 15:01

.Kilimli ilçesindeki TTK Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.

Üzerine taş kömürü ve toprak yığınları gelen işçiler Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı. İşçiler, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

İşçilerden Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soy’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan Harun Kara’nın ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.