3 işçi göçük altında can verdi, AKP'li başkan 'takdir-i ilahi' dedi

Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:07

Güncelleme: 27.03.2024 - 17:11

Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti. Savcılık incelemesi sonrası işçilerin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla soruşturma başlatıldı.

Hayrat Belediye Başkanı ve AKP'nin ilçe belediye başkan adayı Mehmet Nuhoğlu “İller Bankası’nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında çalışan 3 işçimiz boruya kaynak yaparken üzerine gelen heyelanın altında kaldılar. Buraya daha önce hat döşenmişti. Borularda tekrar arıza olunca yeniden hat döşüyorlardı. Olay duyulur duyulmaz zaten burada ekskavatör-kato vardı. Hemen müdahale ettiler. 3 işçimiz rahmetli oldu; cenazeleri çıkartıldı" dedi.

Nuhoğlu, sözlerini "Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdir-i ilahi böyleymiş” ifadeleriyle tamamladı.