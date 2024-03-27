3 işçi göçük altında can verdi, AKP'li başkan 'takdir-i ilahi' dedi

Trabzon’un Hayrat ilçesinde 3 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu ise "Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdiriilahi böyleymiş" açıklaması yaptı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:07
3 işçi göçük altında can verdi, AKP'li başkan 'takdir-i ilahi' dedi
Abone Ol google-news

Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti. Savcılık incelemesi sonrası işçilerin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla soruşturma başlatıldı.

Hayrat Belediye Başkanı ve AKP'nin ilçe belediye başkan adayı Mehmet Nuhoğlu “İller Bankası’nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında çalışan 3 işçimiz boruya kaynak yaparken üzerine gelen heyelanın altında kaldılar. Buraya daha önce hat döşenmişti. Borularda tekrar arıza olunca yeniden hat döşüyorlardı. Olay duyulur duyulmaz zaten burada ekskavatör-kato vardı. Hemen müdahale ettiler. 3 işçimiz rahmetli oldu; cenazeleri çıkartıldı" dedi.

Nuhoğlu, sözlerini "Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdir-i ilahi böyleymiş” ifadeleriyle tamamladı. 

 


Mehmet Nuhoğlu haberleri Hayrat Vakfı haberleri trabzon haberleri göçük haberleri

İlgili Haberler

Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!

Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!
Kaçak madende bir işçi ölmüştü: Zanlılar adliyeye sevk edildi

Kaçak madende bir işçi ölmüştü: Zanlılar adliyeye sevk edildi
Bitmeyen iş cinayetlerimiz...

Bitmeyen iş cinayetlerimiz...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi

Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi
Günlük burç yorumları: 28 Mart 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mart 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi
Günlük burç yorumları: 28 Mart 2024 Perşembe Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mart 2024 Perşembe Aslan burcu yorumu
FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
Günlük burç yorumları: 28 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
‘Seçmen iktidara ders verecek’

‘Seçmen iktidara ders verecek’
Sapanca Gölü’nde akaryakıt faciası: NATO boru hattı patladı!

Sapanca Gölü’nde akaryakıt faciası: NATO boru hattı patladı!