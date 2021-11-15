Zonguldak'ta maden ocağında yangın

15 Kasım 2021 Pazartesi, 14:00

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, öğle saatlerinde yerin 500 metre altındaki üretim panosunda yangın çıktı. Durumu fark eden maden işçileri ve mühendisler, ortaya çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle üretim panosunu kapattı.

Madenciler, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü.

Maden ocağında yaşanan yangın sonrası TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Armutçuk Müessesesi’nde halen üç üretim ayağı çalışmaktadır. Eksi -500, -510 kodları arasında çalışan bir üretim ayağımızda kısmi yanma tabir edilen mikron düzeydeki kömürlerin oksijenle beraber teması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazının ortam havasında yapılan tespitlerde risk oluşturmaya başlaması sebebiyle mevcut ayak hava giriş ve çıkışına kapatılmıştır. Armutçuk Müessesesi’ndeki ocak genelinde işçilerin komple dışarıya çıkartılması ve tahliyesi söz konusu değildir. Kısmi olarak ayağın çalışıldığı kısım baştan ve dipten kapatılmıştır. 12.45 itibariyle risk ortadan kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.



Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de yapılan çalışma sonucu gerekli tedbirlerin alındığını ve şu an için sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi.



