Zonguldak'ta tarihi Maden Mühendisleri Odası binası için yurttaşlar bir araya geldi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nin 1964 yılından beri kullandığı tarihi binanın Milli Emlak’a devredilmek istenmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, “57 yıldır bakıp onardığımız bu 114 yıllık binayı elimizden alarak, yandaşa rant sağlamak istiyorlar. Odamıza yapılmak istenen operasyona seyirci kalmayacağız” dedi.

TMMOB, önceki gün el değiştirmesi ve yıkılması gündemde olan tarihi oda binası önünde müzik şöleni ve basın açıklaması düzenledi. Kömür Karası Müzik Grubu’nun konserinin ardından açıklama yapan Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, kentteki sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve mücadeleye devam etme kararı aldıklarını belirtti. Daha önce yıkılması gündemde olan binanın Milli Emlak’a devredildiği bilgisini aldıklarını kaydeden Çağlar, “Önce binanın yıkılmak istenmesi, başarılı olamayınca el değiştirilmek istenmesi, halkın bu hizmetlerden mahrum bırakılması anlamına gelmektedir. Siyasetin, ekonominin, bilimin tartışıldığı bu bina, ranta teslim edilmemelidir” diye konuştu.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, “Biz maden emekçileri, 1929 yılından itibaren yer altından ışık verenleriz. Aydınlık için karanlığı kazarken mücadele ettik. Karadon’da, Kozlu’da, onlarla öldük. Karanlık güçlerin hedefi olduk. Bedeli ne olursa olsun yürüyüp mücadele etmeye devam edeceğiz. Zonguldak’a ses olmamızı baltalamak için 57 yıldır bakıp onardığımız bu 114 yıllık binayı elimizden almak istiyorlar. Zannediyorlar ki bu binayı bizden alınca mücadelemiz bitecek. Çadırda da olsak bu mücadele, bu kavga bitmeyecek. Bu, yandaşa rant sağlamaktır” şeklinde konuştu.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, “Biz bugün buraya iki nedenle geldik. Tüm toplumsal kesimleri olduğu gibi ekonomik krizin derinleştiği bugünlerde giderek işsizlik ile uğraşan mühendis ve şehir plancılarının hakları için buradayız” diyerek maden mühendislerine destek verdi.