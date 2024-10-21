Zonguldak’ta otomobil demir çubuklara saplandı
Zonguldak’ta demir çubuklara saplanan otomobilin içindeki yolcu, ayağına saplanan demir çubukla birlikte hastaneye kaldırıldı.
Olay, Zonguldak'taki Alaplı-Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 81 DC 034 plakalı Toyota marka otomobil; yol çalışmasının bulunduğu alanda demir çubuklara çarptı. Demir çubuklar otomobilin içine girerek, kaza sebebiyle sıkışan yolcu G.Y.’nin ayağına saplandı. İhbar üzerine olay yerine Alaplı İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yaralıya müdahale eden ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonucunda yaralı G.Y.’yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sedyeye alınan yaralı, ayağına saplanan demir parçası ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
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