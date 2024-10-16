O anlar kameraya yansıdı: Zonguldak'ta hortum paniği!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:41

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:41

Zonguldak'ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece altına düşeceği uyarısının ardından, sabah saatlerinde hafif yağmur yağışı etkili oldu. Bu sırada denizde ise, hortum oluştu.

Tepebaşı Mahallesi'nden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum yaklaşık 4 dakika sürerken, tehlike oluşturmadan kayboldu.