O anlar kameraya yansıdı: Zonguldak'ta hortum paniği!
Zonguldak açıklarında denizde oluşan ve yaklaşık 4 dakika süren hortum, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Zonguldak'ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece altına düşeceği uyarısının ardından, sabah saatlerinde hafif yağmur yağışı etkili oldu. Bu sırada denizde ise, hortum oluştu.
Tepebaşı Mahallesi'nden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum yaklaşık 4 dakika sürerken, tehlike oluşturmadan kayboldu.
Etiketler: #deniz #hortum #yağış #zonguldak
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