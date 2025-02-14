Zonguldak'ta ruhsatsız 2 maden ocağı için karar

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağı kapatıldı. Öte yandan yakalanan ocak sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız 2 maden ocağı için karar
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:20

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağının çevresinde 130 metre ray, 4 vagon, 2 vinç, havalandırma motoru ve 2,5 ton kömür ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Söz konusu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan yakalanan ocak sahibi hakkında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #zonguldak

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