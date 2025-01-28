Zonguldak'ta 'vinç' dehşeti! İşçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı.
Müftü Mahallesi üzerindeki bir fabrikada müteahhit firma çalışanlarının çalışma yaptığı sırada Mehmet Çiğ (25) ile 21 yaşındaki İsmail Bozkurt vincin devrilmesi üzerine ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Diğer çalışanların imdadına koştuğu yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. İşçilerden İsmail Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Mehmet Çiğ’in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: #zonguldak #vinç #vinç kazası #vinç operatörü
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Anne ve iki kızı ölü bulundu!