Zonguldak'ta şap alarmı: 6 köy karantinaya alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 6 köyde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle köylere hayvan giriş ve çıkışını durdurdu.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 14:22
Zonguldak'ta şap alarmı: 6 köy karantinaya alındı
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 1, Karadeniz Ereğli'de 4, Devrek'te 1 olmak üzere toplam 6 köyde bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü karantina uygulaması başlattı.

Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, geçici olarak köylere hayvan giriş ve çıkışını durdurdu.

Vakaya rastlanmayan Çaycuma ilçesine bağlı Akçahatipler, Hacıosmanlar, Yazıköy, Emirşah, Sandallar, Basat, Kızılbel, Muharremşah ve Dursunlar köyleri tedbir amaçlı gözetim altına alındı.

Köylerde hayvan hareketinin yasaklandığı ve aşılama çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.

 


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