Bangladeş'te sel can almaya devam ediyor: Hayatını kaybeden sayısı 120'ye çıktı

10 Temmuz 2022 Pazar, 15:25

Yetkililer şiddetli yağışların 15 milyon kişiyi yerinden ettiğini, hayatını kaybeden kişi sayısının 120'ye çıktığını belirtti.

Afetten etkilenen Mohammad Juel, sellerin yol açtığı zararın giderilmesi için en az 10-15 yıla ihtiyacı olduğunu ifade ederek, ülkede bu soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, yol yapmak yerine yağmur sularının akışının sağlanması için daha fazla kanal yapılacağını söyledi.

Rahman bunun yanı sıra felaketten etkilenen evlerin onarımı için hükümetin fon sağlayacağını aktardı.

Ülkenin bazı bölgelerinin sular altında kaldığı, evlerin ve toprak mahsullerinin büyük oranda zarar gördüğü belirtilmişti.

Planlama Bakanı Muhammed Abdul Mannan, hükümetin selden etkilenen halk için "mega bir planı" olduğunu açıklamıştı.