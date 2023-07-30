Zonguldak'ta şüpheli kadın ölümü: Yüksekten 'düştü'

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yüksekten düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2023 - 06:45
Zonguldak'ta şüpheli kadın ölümü: Yüksekten 'düştü'
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Gülüç Merkez Mahallesi Erdem Yuva Evler’inde, akşam 20.50 sularında iddiaya göre 61 yaşındaki Gülsüm Özkan bir anda fenalaşması sonucu yüksekten düşüp ağır yaralandı.

Özkan’ın düştüğünü fark eden yakınları yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ekipler Özkan’a ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hemen tedavi altına alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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