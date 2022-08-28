Zonguldak'ta takla atan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp, devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Bartın yolu üzerindeki Akyamaç köyü mevkisinde, 28 Ağustos Pazar sabah saatlerinde Elif Çıtak (72) yönetimindeki 74 BM 883 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen otomobilde sürücü Çıtak ile yanında bulunan İlkay Çıtak ve Sevgül Çıtak sıkıştı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Sevgül Çıtak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan 2 yaralı ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Savcının incelemesinin ardından Çıtak'ın cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı