Zonguldak'ta takla atan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp, devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 14:18
Zonguldak'ta takla atan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Bartın yolu üzerindeki Akyamaç köyü mevkisinde, 28 Ağustos Pazar sabah saatlerinde Elif Çıtak (72) yönetimindeki 74 BM 883 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen otomobilde sürücü Çıtak ile yanında bulunan İlkay Çıtak ve Sevgül Çıtak sıkıştı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Sevgül Çıtak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan 2 yaralı ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Savcının incelemesinin ardından Çıtak'ın cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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