Zonguldak'ta takla atan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

28 Ağustos 2022 Pazar, 14:18

Bartın yolu üzerindeki Akyamaç köyü mevkisinde, 28 Ağustos Pazar sabah saatlerinde Elif Çıtak (72) yönetimindeki 74 BM 883 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen otomobilde sürücü Çıtak ile yanında bulunan İlkay Çıtak ve Sevgül Çıtak sıkıştı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Sevgül Çıtak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan 2 yaralı ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Savcının incelemesinin ardından Çıtak'ın cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.