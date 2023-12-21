Zonguldak’ta 'tefecilik' operasyonu: 1 tutuklu
Zonguldak’ta polis ekipleri tarafından tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O.B. U.P. ve A.T isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dekont ve senet ele geçirildi.
Tefecilik suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen U.P. ve A.T isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken O.B isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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