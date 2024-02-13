Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Zonguldak’ta polis ekiplerinin çeşitli tarihlerde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:11
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında İl Merkezi, Devrek ve Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonu çerçevesinde Y.P, İ.C, O.G, G.K, G.A, T.E, O.A, R.K, H.İ, O.K, T.K, R.Ö, K.Ç, B.D ve G.K isimli 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ölümcül etkiye sahip 15 gram uyuşturucu madde, 86 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Y.P, İ.C, G.K, G.A, T.E, O.A, R.K, H.İ, O.K, T.K, R.Ö, K.Ç, B.D ve G.K isimli şüpheliler Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

O.G isimli şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkeme tarafından O.G isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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