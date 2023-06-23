Zonguldak'ta vahşet: Tüfekle vurulan kedi felç kaldı

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havalı tüfekle vurulan kedi felç kaldı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:06
Zonguldak'ta vahşet: Tüfekle vurulan kedi felç kaldı
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Zonguldak kent merkezinde dün bir kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havalı tüfekle vuruldu. Yaralanan kediyi su borusunun içinde bulan yurttaşlar, kediyi özel bir veterinere götürdü.

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan kedi, ameliyata alındı. Üç saatlik operasyonun ardından kedinin vücuduna isabet eden kurşun çıkartıldı.

Arka kısmı felç kalan kedinin tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

 


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