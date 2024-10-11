Zonguldak'ta silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:18

Bılık ve Alparslan köyleri arasındaki ormanlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından Yüksel K. (46) ve dayısı Hayrettin Ç'ye (60) silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Yüksel K. ve Hayrettin Ç. yaralandı İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Hayrettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Ambulans #zonguldak

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