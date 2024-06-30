Zonguldak'ta yangın paniği: Kağıt fabrikasındaki atık karton ve kağıtlar yandı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanındaki atık kağıt ve kartonlar yandı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.
Velioğlu Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan Essel Kağıt A.Ş.’de saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki geri dönüşüm atığı kağıt ve kartonlar, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Hızla yayılan alevleri gören çalışanlar, durumu 112’ye bildirerek yardım istedi. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.
Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Dumandan etkilenen bazı çalışanlara, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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